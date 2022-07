Duas pessoas ficam feridas em grave acidente em cruzamento de Manaus

O motorista do carro teve apenas prejuízos no veículos.

Segundo informações, um motociclista por aplicativo estava trafegando com uma passageira, na preferencial, quando foi atingido por um carro modelo Prisma não teria conseguido frear no cruzamento.

Manaus/AM - Duas pessoas ficaram feridas após um colisão no cruzamento das avenidas C e Ireaneopolis, no conjunto Oswaldo Frota, na Zona Norte de Manaus. O acidente ocorreu na noite deste sábado (23).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.