Duas pessoas ficam feridas após carro invadir parada de ônibus em Manaus

O idoso teve escoriações no rosto por conta do desabamento das telhas e uma mulher, que estava como passageira de um dos veículos, machucou o olho e quebrou o nariz, segundo relatou uma testemunha no local. Ambos foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o motorista do veículo de placa QXT-7102 perdeu o controle e rodopiou na pista. Ele acabou batendo em outro veículo de aplicativo por app, de placa QZD-7E78. Com a colisão, o primeiro carro acabou invadindo uma parada de ônibus onde estava um idoso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.