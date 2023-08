DPE divulga lista de candidatos e local de provas para processo seletivo em Manaus

A prova terá a duração de 4 horas, com início às 8h e término às 12h. Conforme o edital, os candidatos devem comparecer ao local de provas com antecedência mínima de 30 minutos e munidos com os documentos pessoais, caneta esferográfica transparente na cor azul ou preta e o cartão de vacina que comprove a vacinação de ao menos duas doses contra COVID19. Após o fechamento dos portões, os candidatos não poderão acessar a sala de prova.

No total, 252 inscrições foram homologadas. A relação definitiva e as respectivas salas de prova podem ser conferidas abaixo.

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas (Esudpam) divulgou o local de provas e a lista dos candidatos aptos a participarem do processo seletivo de estágio de graduação em Direito. A prova será aplicada, neste domingo (20), na Faculdade Martha Falcão, na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, na Zona Sul.

