DPE apura cobrança ilegal de conta de energia em Manaus

De acordo com o documento, a concessionária passou a escolher um morador como responsável pelo pagamento das áreas em comum. A prática de cobrança se torna ilegal devido a regularização ser responsabilidade do Poder Público.

“Há quase uma década, a SUHAB entregou as moradias em conjunto sem a constituição jurídica de condomínios, ou seja, sem os respectivos CNPJs. O problema se deu em como iluminar os espaços comuns, em razão da entrega de unidades autônomas com a ausência de gerenciamento dessas áreas”, explica o defensor público Carlos Almeida, responsável pelo procedimento.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) instaurou um procedimento preparatório coletivo para investigar a denúncia de moradores do Conjunto Viver Melhor IV, no bairro Colônia Terra Nova, após cobranças indevidas na conta e energia elétrica.

