DPE-AM empossa mais três servidores aprovados em concurso

Manaus/AM - O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, empossou nesta quarta-feira (27), mais três servidores aprovados em concurso público que passam a integrar o quadro efetivo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A cerimônia de posse foi realizada na sede administrativa da DPE-AM, na Zona Centro-Sul de Manaus, e contou com a presença do corregedor-geral da instituição, Marco Aurélio Martins, do chefe de gabinete, Nairo Aguiar, e da desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura.

Tomaram posse Julia Maria Cunha, Victor Matsuda Mendes e Jonilson dos Anjos, nos cargos de analista jurídico, assistente técnico e assistente técnico de T.I, respectivamente.

Representando todos os empossados, o novo servidor Victor Matsuda disse que a Defensoria é um órgão especial e que é preciso ir além do conhecimento técnico para atender os anseios da população.