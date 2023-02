Dose de reforço contra Covid para crianças de 3 e 4 anos é liberada em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus anuncia que a primeira dose de reforço contra a Covid-19 será liberada para crianças de 3 e 4 anos de idade a partir desta quarta-feira (8). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o reforço, também chamado de terceira dose, é direcionado para as crianças que receberam a segunda dose do imunizante há pelo menos quatro meses.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressalta que a ampliação da Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 segue uma nova recomendação do Ministério da Saúde. As crianças dessa faixa etária que completaram o esquema inicial, de duas doses, com a CoronaVac, devem receber o reforço prioritariamente com a Pfizer Baby, mas em caso de indisponibilidade, poderá ser administrado com CoronaVac.

“Pedimos aos pais ou responsáveis que levem suas crianças para receber esse reforço e manter os níveis de proteção adequado, que protegem contra as formas graves da Covid-19 e evitam possíveis sequelas da doença. Para esse avanço, o Ministério da Saúde considera a eficácia e segurança da vacina nesse público, atestadas em estudos científicos, e ainda a redução da resposta imunológica com o passar do tempo”, observa.

Shádia lembra que a imunização contra a Covid-19 para este grupo foi iniciada no dia 18 de julho do ano passado. A secretaria estima um público de 83,3 mil crianças de 3 e 4 anos de idade na capital amazonense, e a meta é alcançar 90%, ou seja, 74,9 mil.

Até esta terça-feira, 7/2, de acordo com o Sistema Municipal de Vacinação (SMV), 15,8 mil crianças dessa faixa etária receberam a primeira dose e apenas 5,1 mil foram levadas de volta aos postos para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Estão dentro do intervalo para a dose de reforço um total de 1.776 crianças.

Postos

A titular da Semsa destaca que visando facilitar o acesso ao imunizante, o número de unidades que ofertam a Pfizer Baby será ampliado de 4 para 14 a partir desta quarta-feira. Os usuários devem buscar o posto mais próximo portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“A Pfizer Baby estava centralizada em quatro unidades, até agora, por conta da baixa procura pela vacinação, e principalmente para evitar o desperdício de doses, visto que o frasco com dez doses só tem validade de 12 horas após aberto. Agora, vamos disponibilizá-la em novos endereços e fazemos um apelo para que os pais busquem nossos vacinadores e aproveitem essa oportunidade”, diz.

Todos os endereços, assim como horários de funcionamento, podem ser conferidos no site semsa.manaus.am.gov.br, ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19, e ainda nas redes sociais oficiais da secretaria (Semsa Manaus no Facebook e @semsamanaus no Instagram).

Vacinação infantil

Shádia Fraxe acrescenta que a Pfizer Baby também é usada na imunização de bebês de 6 meses a 2 anos de idade, com esquema inicial de três doses.

Para as crianças de 5 a 11 anos de idade, a vacinação pode ser feita com a CoronaVac ou Pfizer pediátrica, que possuem esquema inicial de duas doses, e a dose de reforço deve ser administrada apenas com a Pfizer pediátrica. Para esse público, a Semsa disponibiliza 35 pontos de vacinação.

“O Ministério da Saúde orienta, ainda, que no momento em que a família for até o posto, também é recomendada a aplicação de outras doses do calendário básico que estiverem pendentes nas crianças. A ideia é oportunizar a atualização completa da caderneta infantil, a fim de evitar que as crianças estejam desprotegidas contra doenças imunopreviníveis”, afirma Shádia.

Veja as unidades que ofertam a Pfizer Baby em Manaus:

Zona Norte

- Clínica da Família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

- Clínica da Família Carlson Gracie – Avenida Curação, s/nº, conjunto Cidadão V, Nova Cidade;

- USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova I;

- USF Maj PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

Zona Sul

- USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores;

- USF Petrópolis – Rua Delfim de Souza, s/nº, Petrópolis;

- Clínica da Família Antônio Reis – Rua Escandinávia, s/nº, São Lázaro;

Zona Leste

- USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

- USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

- USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;

Zona Oeste

- Policlínica Dr. Djalma Batista – Rua Teotônio Vilela, s/nº, Compensa;

- USF Lindalva Damasceno – Avenida do Turismo, s/nº, Km 3, Tarumã;

- USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

- USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa I.