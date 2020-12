Dono de embarcação é autuado e 162 animais são apreendidos em Manaus

Manaus/AM - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) autuou, nesta terça-feira (22), o proprietário de uma embarcação pelo transporte e abate irregulares de animais. A balsa, que havia partido do município de Autazes, foi abordada em Manaus, próximo à feira da Panair, pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, que acionou as equipes da agência.

Os servidores da Adaf encontraram no local 162 animais vivos, entre suínos e ovinos, e nove porcos abatidos. “Verificamos irregularidades no acondicionamento, transporte e abate, que não seguiam nenhum parâmetro higiênico-sanitário. Não havia condição alguma de o material ser consumido”, explicou o técnico de fiscalização agropecuária Caleo Soares.

Por representarem riscos de doenças, os porcos abatidos foram apreendidos e descartados no aterro sanitário. Entre os suínos e ovinos vivos que se encontravam na embarcação, 58 estavam sem Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte dessa carga. “Eles ficarão com o proprietário sob medida cautelar até regularização da documentação zoosanitária”, destacou a coordenadora do Programa Nacional de Sanidade Suídea (PNSS), médica veterinária Jeane Cristini Barbosa.

Pelo transporte de animais sem GTA, está prevista a multa de R$ 20 por animal de médio porte. Também é cabível a aplicação de multa de R$ 300, por estabelecimento, proprietário, transportador ou condutor de animais de grande, médio e pequeno porte, respectivamente, de seus produtos e subprodutos de origem animal. A aplicação das multas referentes ao abate é definida pela agência, com base nos autos do processo. Os autuados têm 15 dias para apresentar defesa à Adaf. O proprietário dos animais e o responsável pela embarcação foram conduzidos pela PM à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente.

“Produtos provenientes de abate clandestino podem ser vetores de doenças e infecções alimentares. O consumo de carne de animais abatidos sem higiene e expostos a sujeiras pode trazer diversos problemas de saúde para a população, além dos riscos de contaminação ambiental e da ausência de bem-estar animal”, alertou Jeane.