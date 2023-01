Domingo terá interrupção no fornecimento de energia em 10 bairros de Manaus

Rua Itajai com beco Manaus TV, Vale do Sol, Rua 20 De Janeiro E Rua Ipanema e adjacências, das 8h às 17h – LIRIO DO VALE I

Av. Noel Nutels (esquina com Francisco Queiroz) e adjacências, das 8h às 17h e Rua Curió com rua Rouxinol, das 15h30 às 16h30 – CIDADE NOVA

Rua Adauto Uchôa, das 9h às 13h e Av. das Torres (ao lado do posto Atem, após a entrada do Residencial Ephigenio Salles), das 9h às 16h – – PARQUE DEZ DE NOVEMBRO

