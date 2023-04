Domingo de Páscoa terá 2 bairros de Manaus sem energia

Manaus/AM - Os serviços de manutenção da concessionária Amazonas Energia serão realizados no próximo domingo de Páscoa (7), em Manaus. Os trabalhos vão afetar dois bairros da capital que podem sofrer com interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme comunicado antecipado da empresa.

Serão realizados serviços de manutenção nas ruas Luiz Antony, Simão Bolivar com avenida Epaminonas e na avenida Joaquim Nabuco, ambas no Centro, no horário das 8h às 12h.

O outro bairro afetado será a Aparecida, também com serviços na rua Luiz Antony com a avenida Leonardo Malcher.