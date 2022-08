Dois ficam feridos em acidente entre carro e motocicleta em avenida de Manaus

O condutor do carro permaneceu no local e prestou assistência até a chegada da ambulância. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

As vítimas estavam em uma motocicleta e colidiram com o automóvel na frente da Fundação Nokia. Na queda, tanto o piloto quanto o passageiro acabaram se ferindo e precisaram ser socorridos.

Manaus/AM – Duas pessoas ficaram feridas na manhã de hoje (4), em um acidente com um carro na Av. João Gonçalves de Souza, no bairro Distrito Industrial I, na zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.