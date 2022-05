Dois casos da subvariante mais infecciosa da Ômicron são confirmados em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Saúde do Amazonas confirmou nesta quinta-feira (12), que há dois pacientes em Manaus infectados com a subvariante BA.2 da Ômicron, do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) publicou o Comunicado de Risco sobre a detecção dos casos. O alerta foi realizado por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), que também notificou o CIEVS nacional.

Trata-se de um homem e uma mulher, na faixa etária de 40 a 49 anos, da mesma família e residentes em Manaus, que foram atendidos em serviço de saúde, no dia 13 de abril, na capital. O homem buscou atendimento médico, apresentando sintomas gripais, acompanhado da mulher.

Os dois foram submetidos a teste de detecção da Covid-19, do tipo antígeno e à coleta de amostra nasofaríngea para processamento de RT-PCR e, em seguida, submetidas a sequenciamento genômico, no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

O homem e a mulher receberam diagnóstico positivo para o novo coronavírus e foram orientados a permanecerem em isolamento. De acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatyana Amorim, os dois casos identificados não evoluíram para internação.

Conforme comunicado de risco, tanto o homem como a mulher, identificados com a sublinhagem BA.2, apresentaram sintomas leves e estão vacinados com três doses de imunizantes contra Covid-19.

A coordenadora do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), vinculado à FVS, Josielen Amorim, destaca que, diante da identificação dos dois casos da subvariante BA.2, os municípios são orientados sobre a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica da Covid-19, mantendo, inclusive, a testagem de pessoas sintomáticas.