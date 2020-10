Documentários sobre a Zona Franca de Manaus será exibido neste sábado

Manaus/AM - A mostra "Três Décadas da Zona Franca de Manaus", com documentários do cineasta Roberto Kahane, será exibida neste sábado (17/10), às 18h, no Cineteatro Guarany (Vila Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, av. Sete de Setembro, 1546, Centro). O evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, é gratuito e tem agendamento pelo Portal da Cultura (bit.ly/zfmdocs30).

O espaço funciona com 50% da capacidade, com poltronas separadas, totens de álcool em gel e aferição de temperatura na entrada, conforme as normas de segurança e prevenção contra a covid-19. O uso de máscara é obrigatório.

De acordo com o cineasta, os documentários mostram a história de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, desde as primeiras fábricas instaladas na capital até a evolução tecnológica dos produtos.

"São registros históricos da Zona Franca nos anos 70, 80 e 90. O público poderá ver o desenvolvimento tecnológico, indo da produção de toca-discos até videocassetes, o surgimento das primeiras fábricas no Centro, antes da construção do Distrito Industrial e ver uma época onde pessoas de todo o Brasil vinham a Manaus para comprar", ressalta Kahane.

A exibição terá cerca de uma hora de duração e, logo após os filmes, Kahane conversará com o público sobre os bastidores das obras.