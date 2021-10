Djalma Batista tem alteração em rotas de trânsito e linhas de ônibus em Manaus; saiba mais

Em relação ao trânsito, o IMMU informa que agentes estarão no local para orientar os condutores quanto às opções de tráfego, e uma alternativa pode ser a avenida Constantino Nery. O órgão destaca que a interdição não afetará o tráfego de veículos na alça inferior da passagem de nível da avenida Djalma Batista com a avenida Darcy Vargas.

Outra mudança temporária afetará a linha 123, no sentido bairro/ Centro, que seguirá normal até a avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, dobrará a direita na avenida Constantino Nery, rua dos Bilhares (ao lado do igarapé dos Bilhares), avenida Djalma Batista e itinerário normal.

Um dos retornos da passagem de nível afetado será em frente ao Amazonas Shopping, próximo à passarela de pedestres na avenida Djalma Batista, e outro próximo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, também na avenida Djalma Batista. Por causa das interdições, as linhas de ônibus 213 – Augusto Montenegro/Japiim/BR-319 e 123-Santo Agostinho/Jacira Reis/T1/Centro sofrerão alterações.

