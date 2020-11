DJ Alok ilumina céu de Manaus em contagem regressiva para 'ALIVE'

Manaus/AM - O DJ Alok proporcionou um céu iluminado em Manaus, nesta segunda-feira (16). Ele ativou um laser do alto de um prédio, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, para encerrar a contagem regressiva do ALIVE, seu especial de fim de ano, que acontecerá no dia 5 de dezembro.



Nas redes sociais, o DJ compartilhou imagens da ativação do laser e agradeceu as cidades que participaram do projeto. Ao todo, 9 cidades foram contempladas com o show de luzes: Florianópolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife e finalizou em Manaus.



"E com Manaus, o ciclo de ativações se conclui. A luz agora segue um fluxo de conexão constante entre todos nós, carregando em si uma contagem regressiva de 20 dias até o nosso encontro, em 5 de dezembro. MANAUS ATIVADO!, comemorou o DJ.