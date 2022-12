Divulgado fim de processo para seleção da nova gestão do CBA

Manaus/AM - Mais um passo em direção à formalização da identidade jurídica do novo Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA) foi dado com a publicação, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21), do resultado final do processo de chamamento público para seleção e qualificação de entidade privada que será responsável pela gestão do novo Centro.

A Fundação Universitas de Estudos Amazônicos (FUEA) é a instituição que, em conjunto com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT-SP), forma o pool que foi declarado o vencedor do processo. O consórcio já havia obtido pontuação suficiente para liderar tanto a primeira quanto a segunda fase do processo, cujos resultados foram divulgados, respectivamente, nos meses de setembro e dezembro.

A partir da publicação no DOU com a confirmação da entidade como vencedora do processo, resta à FUEA atender às últimas recomendações feitas quanto à organização documental para que a última etapa - a assinatura presidencial e a publicação do decreto que oficializa todo o processo - possa ser concretizada.

"Este passo é importante para a sociedade, para o CBA e, consequentemente, para o adensamento da bioeconomia como um relevante vetor econômico da região. A última etapa, a publicação do decreto que determinará o vencedor do edital como o responsável pela gestão do novo CBA, ratificará a lisura do processo, feito a várias mãos por entes que entendem a relevância de uma instituição como o CBA ter sua identidade jurídica para atuar como deve, contribuindo para o avanço da bioeconomia, da biotecnologia e do desenvolvimento socioeconômico regional, dentre tantos outros benefícios", disse o atual gestor do Centro, Fábio Calderaro.