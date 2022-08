Divulgada lista de selecionados em curso de ‘Banho e Tosa para Pets’

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Mix de Profissões, divulga nesta segunda-feira, 8/8, a lista de selecionados no curso de “Banho e Tosa para Pets”.

As atividades serão realizadas presencialmente em três turnos (matutino, vespertino ou noturno), no período de 10 a 31/8, na sede do Instituto Mix de Profissões, localizado na avenida Torquato Tapajós, nº 1.947, bairro da Paz, zona Centro-Oeste.

Veja lista completa: