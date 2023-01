Divulgada lista de crianças contempladas para creches municipais de Manaus

As aulas começam no dia 6 de fevereiro.

A lista de contemplados deve ser acessada com login através do site (https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br/). Os selecionados têm cinco dias para confirmar a vaga na creche para qual foi inscrito efetuando a matrícula.

