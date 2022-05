Divulgada classificação geral dos inscritos nos programas Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação

Os candidatos terão dois dias úteis, 27 e 30/5, para a interposição de recursos. De acordo com o cronograma, após a análise dos recursos interpostos, a primeira chamada para a entrega presencial dos documentos nas Instituições de Ensino Superior está programada para o período de 7 a 9/6, no horário de 8h às 15h.

A lista pode ser consultada pelos candidatos no portal do Programa Bolsa Universidade (https://bolsa.manaus.am.gov.br) ou na edição nº 5.351, do Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.