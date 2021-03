À distância, fiéis dão o último adeus a Dom Sérgio Castriani em Manaus

Na fachada do templo, um banner gigante traz a imagem de Dom Sérgio e palavras de acalento e reconhecimento por toda a dedicação do arcebispo ao Amazonas.

Mesmo à distância, muitas pessoas já passaram pela catedral e fizeram orações, cantaram e lembraram momentos especiais com o líder religioso. O clima é de muita emoção no local.

Manaus/AM - Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (4), fiéis, religiosos e admiradores de Dom Sérgio Castriani estão se deslocando até a Igreja Matriz, no Centro, para prestar as últimas homenagens ao arcebispo de Manaus.

