Dias das Crianças terá programação especial no Parque Nascentes do Mindu em Manaus

Manaus/AM - O Parque Nascentes do Mindu vai oferecer na próxima terça-feira (12), uma programação especial em alusão ao Dias das Crianças. O evento terá início a partir das 9h.

É a 3ª edição do projeto “Nascentes: o coração do igarapé do Mindu. O Parque Municipal Nascentes do Mindu, fica localizado na rua Andorinha, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. a partir das 9h.

Com uma vasta programação, serão realizadas ações socioambientais voltadas às crianças, como trilha de aventura, jogos de tabuleiros de ações ambientais, distribuição de mudas e minicurso de produção de hortaliças, além da exposição de Pet Silvestres e abelhas, além de uma excursão ao Museu da Amazônia (Musa).

Haverá, ainda, campeonatos, de basquete, pênalti, pingue-pongue e pintura no rosto.

Com as atividades suspensas desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19, o Parque Municipal Nascentes do Mindu abrirá as portas para a participação do público com as ações do Projeto Nascentes.