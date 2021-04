Dia do Trabalhador: Veja como vai funcionar o comércio no feriado em Manaus

Manaus/AM - O horário do comércio será alterado no feriado do Dia do Trabalhador, neste sábado (1). Veja como vai ficar o funcionamento, segundo a Fecomércio.

Comércio da Região Central:

Horário normal de funcionamento aos sábados.

Shoppings:

Amazonas – Lojas e Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manauara - Lojas - - Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza - Lojas e praça de alimentação – 10h às 20h;

Millennium - Lojas e praça de alimentação – 10h às 21h;

Ponta Negra - Lojas - - Praça de Alimentação – 10h às 22h;

Sumaúma - Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Studio 5 - Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h

ViaNorte - Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h.

A Fecomércio AM reitera ainda a importância das empresas estarem em conformidade com as medidas protetivas, que baseiam-se no distanciamento físico, higiene pessoal, sanitização dos ambientes, comunicação e monitoramento.