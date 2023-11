'Dia D' terá 274 pontos para vacinação contra influenza e multivacinação infantil em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus promove o “Dia D” da vacinação contra a influenza e da multivacinação infantil, no sábado (25), em 274 pontos de atendimento, que vão funcionar das 8h às 16h, em unidades de saúde, escolas e outros estabelecimentos, por toda a capital. A mobilização é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e visa o reforço da cobertura vacinal da população contra síndromes gripais e doenças preveníveis, como sarampo e poliomielite.

O “Dia D” integra o calendário das estratégias de imunização iniciadas no dia 13/11, para a vacinação contra a influenza (gripe) de pessoas de 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS) e para a atualização vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A ação vai envolver 1.650 servidores da Semsa, dentre vacinadores e pessoal de apoio.

Além das unidades de saúde da Semsa, haverá pontos de atendimento em escolas, condomínios, centros de compras e outros locais de grande circulação. A lista pode ser conferida no link (https://bit.ly/locaisvacinaDiaD). Para receber as vacinas, os usuários devem buscar os pontos de atendimento portando documento oficial de identificação, CPF ou o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e cartão de vacina.

A meta da Semsa é imunizar pelo menos 90% das pessoas de sete grupos prioritários contra a influenza até o final da atual etapa da vacinação. Esses grupos incluem crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos a partir de 60 anos e professores de escolas públicas e privadas, que somam uma população de 567.752 pessoas.

Integram os outros 11 grupos prioritários, sem meta de vacinação definida pelo MS, pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; caminhoneiros; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas.

Multivacinação

Em conjunto com a vacinação contra a influenza, a multivacinação infantil vai ofertar imunizantes do calendário básico para reforço nos índices de cobertura vacinal de jovens de 0 a 14 anos.

Conforme a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, a estratégia visa elevar a proteção da população e evitar o ressurgimento de doenças já controladas ou erradicadas. “Manter os índices de cobertura vacinal elevados é importante porque isso cria um ambiente desfavorável para o aparecimento de doenças preveníveis pela vacinação, como o sarampo e a paralisia infantil”, ressalta.

As vacinas ofertadas na multivacinação são: BCG, Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Hepatite A, Meningocócica ACWY, e dTPa (adolescentes grávidas).

A multivacinação infantil segue em conjunto com a vacinação contra a influenza, com encerramento previsto também no dia 15/12.

Busca ativa

Além do atendimento nos pontos de imunização, a Semsa vai seguir com a busca ativa de usuários nas comunidades durante o “Dia D”, como estratégia para alcançar o maior número de pessoas vacinadas. Isabel explica que a atividade vem sendo realizada durante todo o período de vacinação, abrangendo todas as zonas da capital.

“Os agentes comunitários de saúde da Semsa vêm trabalhando na busca ativa de usuários dentro de seus territórios, e também fazendo um levantamento por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) para identificar crianças e adolescentes com vacinas em atraso”, relata.