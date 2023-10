Dia D do Outubro Rosa terá exames de mama e preventivo gratuitos em Manaus

Manaus/AM- A Prefeitura de Manaus vai intensificar a realização de exames clínicos de mama e do exame preventivo na ação Dia D do “Outubro Rosa”, a ser realizado em três sábados deste mês. A primeira edição será no dia (7), das 8h às 12h, nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que atendem aos sábados, na zona Leste.

Estão incluídas na ação, as Unidades de Saúde da Família (USFs) Leonor Brilhante, no bairro Tancredo Neves; Amazonas Palhano, no São José Operário; e Alfredo Campos, no Zumbi dos Palmares; e ainda na Unidade Móvel de Saúde da Mulher, que estará na rua Vitória-Régia, no Grande Vitória.

O Dia D integra a agenda da Semsa Manaus na campanha “Outubro Rosa”, voltada à sensibilização sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero. A abertura oficial da programação será na segunda-feira (9), na Unidade de Saúde da Família (USF) Nilton Lins, no bairro Flores, zona Centro-Sul. Na ocasião, será aberta também a campanha “Outubro Verde”, com enfoque na conscientização acerca da prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.

No sábado, as equipes de saúde das USFs e da unidade móvel envolvidas no Dia D vão intensificar a realização de exames clínicos de mama e do exame preventivo do câncer do colo do útero (citopatológico), bem como das mamografias, que poderão ser feitas diretamente na unidade móvel, ou solicitadas via Sistema de Regulação (Sisreg), no caso das USFs.

Intensificação

A agenda do Dia D do “Outubro Rosa” seguirá no dia (14), nas unidades que ofertam atendimento aos sábados: USF Dr. José Rayol dos Santos, no bairro Chapada, zona Sul; e as USFs Leonor de Freitas, no Compensa; Deodato de Miranda Leão, no Glória; e Unidade Móvel de Saúde da Mulher, na zona Oeste.

No dia 21 a ação de intensificação será nas unidades coordenadas pelo Disa Norte da Semsa, a Clínica da Família Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, e as USFs Áugias Gadelha, no Cidade Nova, e major PM Sálvio Belota, no Santa Etelvina. Participa da atividade na data ainda a estrutura móvel de saúde da mulher que atende a zona Norte.

Campanhas

Além do Dia D, a agenda do “Outubro Rosa” da Semsa Manaus prevê a intensificação, em todas as unidades da rede básica municipal, ao longo de todo o mês de outubro, da realização de exames clínicos de mama e citopatológico, bem como da solicitação de mamografias. As equipes de saúde também vão atuar em ações de educação em saúde e orientação sobre a prevenção do câncer de mama e câncer cervical.

A agenda terá ainda o reforço da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) nas unidades de saúde, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed). A vacina é indicada para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. O HPV é a principal causa de câncer do colo do útero.

Durante a campanha, a rede básica de saúde vai intensificar a oferta de testes rápidos para a doença, que estarão disponíveis para os usuários em 196 unidades de saúde gerenciadas pela Semsa. As equipes de saúde vão promover ainda atividades de educação em saúde e realizar a distribuição de preservativos.

O público-alvo para o rastreio do câncer de mama são as mulheres, em especial, e também homens cisgêneros e homens e mulheres transgêneros. Já para o câncer cervical, as medidas preventivas são indicadas para todas as pessoas com útero.