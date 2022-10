Dez UBSs ofertam vacinação contra Covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Dez unidades de saúde irão disponibilizar a vacina contra a Covid-19 neste sábado (15), com funcionamento das 8h às 12h. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que dispõe de salas de vacina em todas as zonas geográficas da cidade, ofertando 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante.

Os usuários que têm dúvidas sobre o número de doses recebidas, ou que perderam o cartão de vacina, podem fazer a consulta individual de sua situação vacinal na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), digitando apenas o CPF.

A lista com endereços, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br e também no link bit.ly/localvacinacovid19. Os usuários também podem tirar dúvidas e obter essas informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado;

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/n, Lago Azul

UBS Augias Gadelha – Rua 15, s/n, Cidade Nova I

UBS Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/n, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/n, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/n, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/n, Tancredo Neves

Zona Oeste

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/n, Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/n, Compensa I