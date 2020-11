Detran intensifica fiscalização durante feriado prolongado em Manaus

Manaus/AM - Em decorrência do feriado prolongado, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) intensificou a fiscalização de trânsito, na noite deste sábado (31), na avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Carros e motos foram parados por agentes de trânsito do Detran para verificar as condições gerais dos veículos, avaliando os pneus, iluminação e equipamentos de segurança, bem como a situação do veículo e dos condutores: licenciamento em dia e motoristas habilitados.

A fiscalização deve ocorrer em diversos pontos da cidade ao longo do fim de semana.