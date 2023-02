Detran flagra 48 motoristas dirigindo bêbados no final de semana em Manaus

Para garantir a segurança e reduzir o número de vítimas fatais no trânsito, o Detran Amazonas continuará atuando nos trabalhos de ‘Lei Seca’ durante as festividades da capital.

De acordo com estudos realizados, os condutores sob efeito de bebida alcoólica passam a dirigir com sua capacidade psicomotora alterada, pondo em risco a vida, integridade e meio ambiente. A penalidade de multa no valor de R $2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Manaus/AM - A fiscalização da Operação Lei Seca, realizada pelo Detran-AM no final de semana, em Manaus, resultou na autuação de 232 condutores. Durante as fiscalizações, 48 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 14 se recusaram a fazer o teste de etilômetro, mais conhecido popularmente como “bafômetro”.

