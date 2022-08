Detran divulga nesta terça lista de novos selecionados no projeto CNH Social em Manaus

Manaus/AM - O Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas) irá divulgar, nesta terça-feira (16), a lista com 511 novos selecionados no projeto CNH Social em Manaus. As vagas foram abertas após a exclusão de candidatos que faltaram a todas as etapas na primeira e segunda fases do processo.

Serão chamadas 401 pessoas inscritas para o processo de Primeira Habilitação (344 para Categoria A, e 57 para Categoria B), 63 pessoas para edição de categoria A (59) e B (14), e 37 para troca de categoria D (22 pessoas) e E (15).

Documentação - A entrega da documentação está marcada para os dias 22 e 23 de agosto, das 14h30 às 16h, na sede do Detran-AM, na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 2.884, bairro Parque 10.

O dia e horário para cada pessoa ir até a sede do Detran estarão na lista dos novos selecionados. Os documentos a serem entregues são: carteira de identidade ou CNH, comprovante de residência, título de eleitor ou comprovante de quitação eleitoral para que seja comprovado que o candidato reside há pelo menos 2 anos no Amazonas.

A nova lista ficará disponível no site: www.detrancidadao.am.gov.br, a partir das 14h.

No dia 24 de agosto está previsto o chamamento de mais de 15 mil pessoas, sendo 10 mil para Manaus e 5 mil para o interior do estado.