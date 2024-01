Detran divulga cursos com início em janeiro no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulgou cursos de Reciclagem para Condutores Infratores, Especializado para Condutores de Transporte Escolar, Monitor Escolar, Especializado para Mototaxistas, Atualização para Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de Atualização para Instrutor de Trânsito. Todos irão iniciar em janeiro de 2024.



Para os interessados no curso de monitor escolar, um dos requisitos é ser maior de 18 anos; ter ou estar cursando o ensino fundamental II, além de apresentar documentação comprobatória (cópia e original do RG e CPF; comprovante de residência; declaração original ou cópia, ou certificado de conclusão original) para realizar a inscrição. Já para o curso de Atualização para Instrutor de Trânsito é necessário apresentar documento original e cópia do certificado de instrutor, além da CNH.



Os candidatos interessados devem procurar, de forma presencial, a secretaria da Escola Pública de Trânsito do Amazonas (Eptran-AM), localizada no Shopping Manaus Via Norte, na avenida José Henrique Bento Rodrigues, 3760, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital.



Já os interessados nos cursos de Reciclagem para Condutores Infratores, Especializado para Condutor de Transporte Escolar, Especializado para Mototaxistas, Atualização para Renovação da CNH, podem realizar a inscrição por meio do site digital do Detran (digital.detran.am.gov.br) ou o usuário poderá procurar um posto de atendimento do Detran-AM. A oferta de cursos ficará disponível até completar o número total de vagas oferecidas.



Os cursos irão ocorrer na sede do Detran Amazonas, localizada na avenida Mário Ypiranga, 2.884, bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.