Detran Amazonas dá início ao segundo ciclo do projeto ‘CNH na Escola’

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio de sua Equipe de Educação, deu início ao segundo ciclo do projeto “CNH na Escola”. As atividades começaram no Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Maria do Céu Vaz, localizado na rua Antuerpia, bairro Cidade Nova, conjunto Manoa, Zona norte de Manaus.

Ao todo, 68 alunos da escola estão sendo beneficiados pela ação. As aulas tiveram início no dia 27 de setembro e irão até o dia 29 de novembro, sempre às quartas-feiras, em um horário diverso das demais.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, essa é mais uma oportunidade que o programa “Detran Cidadão" oferece à população do Estado.

Equivalência

As aulas, que são totalmente gratuitas, equivalem a um curso de legislação de trânsito ofertado pelos Centros de Formação de Condutores (CFC). A carga horária é de 90 horas, divididas entre o 2º e o 3º ano do Ensino Médio.

Os alunos que obtiverem o certificado de conclusão estarão dispensados do curso de legislação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), devendo fazer somente o curso de direção prática.

O projeto faz parte do programa “Detran Cidadão”, o qual inclui ainda os projetos “CNH Social” e “Motociclista Legal”, e tem como finalidade formar jovens para a obtenção da CNH, além de contribuir para a melhoria da segurança no trânsito.

A iniciativa visa atender à Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 265/2007, a qual dispõe sobre a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores de veículos automotores como atividade extracurricular no Ensino Médio.

O primeiro ciclo do projeto foi realizado no Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, localizado na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

No dia 21 de setembro, com a presença do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, os 37 alunos participantes do primeiro ciclo receberam os certificados de conclusão do curso durante solenidade, na sede do Detran-AM, localizada na avenida Mario Ypiranga, bairro Parque Dez, zona centro-sul da capital.