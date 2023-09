Detran-AM terá exposição de carros e regularização de documentação neste domingo

De acordo com um dos organizadores da mostra, Thiago Guimarães, o evento espera receber cerca de 200 pessoas e a exposição contará com diversos modelos clássicos tais como opalas e fuscas. Ele acrescenta, ainda, que a atração é indicada para toda a família e tem entrada gratuita.

Na oportunidade, o Detran-AM oferecerá serviços referentes a veículo e à habilitação, tais como transferência de veículo, entrega do CRLV-e, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mudança ou adição de categoria, segunda via da CNH e transferência de domicílio.

Como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), o Posto de Vistoria do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado na rua Walter Zuani, 85, bairro São Francisco, Zona Sul da capital, recebe neste domingo (24), das 8h ao meio-dia, uma exposição de carros antigos em parceria com a empresa WS Studio e Estética Automotiva.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.