Detran-AM oferece gratuitamente capacitação para mototaxistas e motofretistas

Manaus/AM - Quem trabalha ou deseja trabalhar como mototaxista ou motofretista agora vai ganhar capacitação grátis. O Detran-AM vai fornecer gratuitamente o material didático, o capacete e o colete.

Este projeto isenta do pagamento das taxas relativas aos cursos obrigatórios do Detran-AM, para o exercício das profissões de mototaxista e motofretista. Esta isenção é válida somente para condutores amazonenses, maiores de 21 anos e habilitados há pelo menos dois anos na categoria A, AB, AC, AD e AE.

Pré-requisitos

Para se candidatar aos benefícios do programa é necessário ser membro de família comprovadamente de baixa renda, ou seja, aquelas cuja soma do rendimento mensal de todos os membros é de até dois salários mínimos.

A renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos de todos os membros da família, e são excluídos desse cálculo rendimentos provenientes de:

Programa Bolsa Família

Programa Nacional de Inclusão do Jovem (Pró-Jovem)

Auxílio Emergencial Financeiro

Programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, estado de calamidade pública ou situação de emergência

Programas de transferência condicionada de renda, do Estado do Amazonas ou pelo município

Além disso, a isenção do pagamento só poderá ser aplicada para:

Pessoas que ganhem até dois salários mínimos

Habilitados para conduzir motocicleta, há pelo menos dois anos

No mínimo 21 anos

Comprovadamente domiciliados no estado do Amazonas

A entrega de capacete e colete será feita apenas para o motociclista que tenha o curso de mototaxista ou motofretista válido.