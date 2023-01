Detran-AM alerta pais sobre cuidados ao contratar transporte escolar

Manaus/AM - Nas últimas semana que antecedem a volta às aulas, muitos pais já estão na fase de contratação de transporte escolar, porém, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) orienta que é necessário observar uma série de medidas para garantir a segurança necessária às crianças.



Equipamentos de segurança corretos, motorista devidamente capacitado e um monitor para cuidar dos alunos, são cuidados fundamentais que os responsáveis precisam se atentar neste período de volta às aulas.

Caso seja constatada alguma irregularidade, os pais devem procurar o Detran-AM ou o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

“É importante que o motorista tenha a categoria ‘D’ na sua CNH, além do curso de especialização para condutor de transporte escolar, ofertado pelo órgão.”, destacou a técnica da gerência de educação do Detran-AM, Delnandina Monteiro.

Lei e Fiscalização



De acordo com a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para crianças de zero a um ano de idade, é obrigatório o uso do bebê conforto; de um a quatro anos a cadeirinha se torna obrigatória; de quatro a sete, assento de elevação; de sete a dez anos o cinto de segurança. Mesmo que a criança tenha atingido a idade de dez anos e ainda não possui a estatura de 1,45cm, devem sempre se sentar no banco de trás.



Em fiscalizações, o Detran-AM é responsável por analisar o estado de conservação do veículo, se ele está com todos os equipamentos de segurança e com a lotação excedida ou não. O IMMU atua no perímetro urbano e no credenciamento dos veículos.