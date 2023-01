Detentos terão aulas de teologia dentro de presídio em Manaus

Uma das novidades da grade de cursos ofertados é a inserção da educação religiosa, por meio do curso de introdução à teologia, que será lecionada em vinte e três módulos, com carga horária de 170h em cada módulo.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a empresa terceirizada RH Multi, realizou na manhã desta sexta-feira (13), no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), localizada no Km 8 da BR 174, a abertura de seis cursos de qualificação profissional.

