Detentos serão mão de obra em reforma de estádios e Vila Olímpica em Manaus

De acordo com o titular da Seap, coronel Vinícius Almeida, o plano de trabalho dividirá 50 integrantes do programa nos locais administrados pela Faar. Entre os benefícios das parcerias, ele destaca a redução dos custos para o Estado e a ressocialização dos apenados, que poderão exercer uma profissão.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas assinou um termo de cooperação técnica para serviços em três espaços esportivos da capital com mão de obra do programa Trabalhando a Liberdade, ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A ação foi firmada nesta terça-feira (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.