Detentos são vacinados contra Covid-19 em Manaus

Desde o começo da pandemia, a Seap tem adotado os protocolos de prevenção recomendados pelos órgãos de saúde para combater o coronavírus, visando contribuir para a baixa incidência de casos no sistema prisional do Estado.

Nesta campanha, no total, 352 PPLs receberam a primeira dose da vacina, 438 a segunda dose, e 1.479 tiveram aplicação da dose de reforço do imunizante.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Departamento de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (DSSPAM), promoveu, durante a última quinzena de maio, a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 em todas as unidades prisionais da capital. A imunização faz parte de uma parceria com o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

