Detentos participam de mutirão para emissão de documentos em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 19 detentos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) receberam um mutirão de cidadania para emissão do RG, nesta quinta-feira (17). A UPP fica localizada no ramal do Bela Vista, zona Leste de Manaus.

Para o diretor da unidade, Felipe Abreu, a aquisição da documentação traz dignidade aos internos.“Essas ações têm por objetivo garantir aos reeducandos o acesso à cidadania, muitas vezes perdido antes do cárcere. Os mutirões de documentos também permitem ao interno o acesso aos projetos e cursos para remição de pena, que acontecem na unidade, como forma de promover a ressocialização e mudança de vida dessas pessoas”.

Outras ações de emissão de documentos devem ser marcadas a partir de outubro nas unidades prisionais da capital. O cronograma encerra no mês de dezembro.