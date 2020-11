Detentos do Compaj recebem vacina contra sarampo e H1N1 em Manaus

Manaus/AM - Os detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) foram vacinados, nesta terça-feira (10), contra a influenza e o sarampo. Na ocasião, foram disponibilizados 600 doses das vacinas, sendo 300 contra a influenza e 300 contra o sarampo. Ao todo, cerca de 1200 doses de vacina devem ser utilizadas para imunizar imunizar todos os detentos da unidade.



Além do Compaj, a campanha de vacinação ainda se estenderá pelas demais unidades do sistema prisional da capital.