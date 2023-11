Destelhamentos são registrados durante forte ventania em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), informa que a Defesa Civil de Manaus, acionou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Amazonas Energia, na tarde deste domingo, (5), para realizarem o atendimento emergencial a três ocorrências de destelhamento na cidade, sendo duas no bairro Lírio do Vale (zona Oeste) e uma no bairro Redenção (zona Centro-Oeste), ocasionadas pela forte ventania.

Conforme o Departamento de Operações (DOP) da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg, a medida é necessária para que os servidores desempenhem suas atividades com segurança, após a suspensão do fornecimento de energia em ocorrências que envolvam fiação elétrica, chamadas de linha viva.

Após o procedimento, a equipe da Defesa Civil realizou avaliação técnica nas casas danificadas e orientou os ocupantes dos imóveis sobre como proceder depois do destelhamento.

A estrutura física das residências é analisada e também é verificado se representa risco aos moradores, para posteriormente serem tomadas as devidas providências e encaminhamentos.

