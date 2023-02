Desfile das escolas de samba de Manaus começa nesta quinta no sambódromo

As apresentações oficiais das Escolas de Samba de Manaus 2023, dos grupos de acesso A e B e Especial, começam nesta quinta-feira, 16, no centro de convenções de Manaus, sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, zona Centro-Sul. Este ano, as 26 agremiações receberam, antecipadamente e com reajuste de mais de 20%, um fomento de R$ 2.229.541,60 da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para o desfile oficial no “Carnaval da Floresta”..



A expectativa é que 65 mil pessoas prestigiem os desfiles das Escolas de Samba de Manaus, que estão gerando cerca de 20 mil postos de trabalho na cadeia produtiva da cultura, sendo entre eles, em média, 10 mil artesãos envolvidos no preparo de alegorias e fantasias das escolas de samba.

Programação



De acordo com o cronograma, os desfiles das agremiações do dia 16/2 do grupo de acesso B iniciam às 21h,com a Leão do Barão Açú; Gaviões do Parque 10, às 21h40; Meninos Levados, às 22h20; Império do Mauá, às 23h; Legião de Bambas, às 23h40; Mocidade Independente de Ipixuna, à 0h20; Unidos da Coophasa, à 1h; Unidos da Cidade Nova, à 1h40; e Balaku Blaku, às 2h20.



As escolas do grupo de acesso A que desfilam no dia 17/2, são Mocidade Independente da Raiz, às 21h; Império do Havaí, às 21h50; Beija-Flor do Norte, às 22h40; Acadêmicos da Cidade Alta, às 23h30; Sem Compromisso, à 0h20; Presidente Vargas, à 1h10; Dragões do Império, às 2h; Tradição Leste, às 2h50; e Mocidade Independente do Coroado, às 3h40.

As agremiações do grupo Especial que entrarão na avenida no sábado, 18/2, são: Vila da Barra, às 20h; Primos da Ilha, às 21h20; Andanças de Ciganos, às 22h40; Reino Unido da Liberdade, à meia-noite; Mocidade Independente da Aparecida, à 1h20; A Grande Família, às 2h40; Unidos do Alvorada, às 4h; e Vitória-Régia, às 5h20.