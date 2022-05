Desembargadora aposentada do TJAM morre aos 90 anos

O velório será realizado a partir das 15h, no Salão Nobre do Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Av. Sete de Setembro, Centro.

A causa da morte não foi revelada.Laiana foi a terceira juíza de carreira a participar do Pleno do TJAM. Ela também era presidente de honra da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.

Manaus/AM - A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Liana Belém Pereira Mendonça de Souza, morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (5).

