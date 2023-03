Desabrigados por chuvas na zona Leste de Manaus recebem atendimento médico

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus garantiu atendimento de saúde para as pessoas que estão na condição de desabrigados, após as fortes chuvas registradas no último sábado (25), na capital. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) deslocou equipes multidisciplinares para atender a população nas escolas municipais Aristóteles Comte Alencar e Jorge Resende Sobrinho, que estão funcionando como abrigos provisórios para as famílias desabrigadas.

Os atendimentos estão sendo realizados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde, que estão ofertando os serviços de consultas médicas, verificação de pressão arterial e glicemia, dispensação de medicamentos, curativos, entre outros.

As equipes iniciaram os atendimentos na manhã de sábado, e seguiram durante todo o final de semana nas duas escolas. Na escola municipal Aristóteles Comte Alencar estão sendo atendidas 55 famílias e na escola municipal Jorge Resende Sobrinho, 30 famílias.

“Nós atendemos a recomendação do prefeito David Almeida de levar imediatamente o atendimento médico para essas famílias e garantir que elas tenham acesso aos medicamentos básicos para dar continuidade aos tratamentos para controle de hipertensão e diabetes, tratamento para dor, para os casos de pessoas que se machucaram, e estamos levando vacinação, tanto para as 55 famílias que estão abrigadas na escola municipal Aristóteles Comte Alencar, como para as 30 famílias que estão na escola municipal Jorge Resende Sobrinho”, explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A secretária também informa que a partir da segunda-feira, 27/3, será ofertado o atendimento psicológico para os grupos familiares.

“Amanhã nós iremos levar também o atendimento psicológico, pois sabemos que esse é um suporte fundamental nessas horas e nós iremos ficar prestando esse atendimento até que a situação esteja resolvida por completo”, finaliza Shádia.