Desabamento e mais: Manaus registra 16 ocorrências durante chuva nesta segunda

Manaus/AM - A chuva registrada nesta segunda-feira (27) causou estragos em algumas zonas de Manaus. Segundo a prefeitura, equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec) estão nas ruas em atendimento às 16 ocorrências registradas até o momento.

Ao longo do dia, foram registradas, pelo Canal 199, cinco ocorrências de tombamento, duas de destelhamento, duas de risco de desabamento, uma ocorrência de desabamento, uma de deslizamento, uma de risco de deslizar, uma situação envolvendo bueiro, uma de erosão, uma de rachaduras e uma solicitação de vistoria. A zona Norte foi a mais afetada, concentrando oito ocorrências.

Das ocorrências de tombamento, três foram registradas na zona Norte, nos bairros Monte das Oliveiras, Santa Etelvina e Colônia Santo Antônio. As outras duas foram registradas nos bairros Redenção e Coroado, zona Centro-Oeste e zona Leste, respectivamente.

As ocorrências de destelhamento aconteceram nos seguintes bairros: Monte das Oliveiras, Nova Cidade, ambos localizados na zona Norte. Já as de risco de desabamento ocorreram no bairro Educandos, zona Sul, e no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A situação de desabamento ocorreu na segunda etapa do bairro Distrito Industrial; a ocorrência de deslizamento no bairro Santo Agostinho, zona Oeste, a de risco de deslizamento no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, e a situação que envolve bueiro no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte. Além de uma ocorrência de erosão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste; uma de rachaduras, na Vila da Prata, zona Oeste, e uma solicitação de vistoria, no Monte das Oliveiras, zona Norte.

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec, a média das chuvas na capital, nas últimas 24 horas, foi de 14,2 milímetros. Conforme a GEA, a pluviometria por zona, na capital, até às 18h, foi de: Norte (26,2 milímetros), Leste (9 milímetros), Sul e Oeste (5 milímetros).

Com informações da assessoria.