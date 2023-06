Deputados aprovam reajuste salarial de 8% aos servidores do TCE-AM

Manaus/AM - Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) aprovaram o projeto de lei que concede reajuste salarial de 8% aos servidores do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Além do reajuste, o plano de cargos proposto pelo TCE-AM também contempla uma série de benefícios e melhorias nas condições de trabalho dos servidores.

O projeto, que obteve parecer favorável de todas as comissões da Assembleia Legislativa, foi aprovado em sessão plenária realizada na terça-feira (27) e agora aguarda a sanção do governador para entrar em vigor. Com a aprovação, os servidores do TCE-AM terão um reajuste salarial acima da inflação, garantindo um ganho real de 4,1%.

“Precisamos apresentar melhorias para manter nosso corpo técnico sempre qualificado e comprometido com as atividades da Corte de Contas. Para isso, precisamos valorizar nossos servidores em todos os aspectos, oferecendo boas condições de trabalho para garantir a excelência na fiscalização e no controle das contas públicas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Novo plano de cargos

O projeto de lei também contempla a criação de novos cargos de chefia, como chefe de Planejamento de Contratações Públicas, chefe de Gerenciamento de Compliance Office, chefe de Controle de Pedido e Acompanhamento de Vistas, chefe de Gerenciamento de Projetos, chefe da Coordenação Administrativa e chefe do Laboratório de Inovação. Além disso, alguns cargos serão transformados para melhor atender às demandas do tribunal.

Outra mudança significativa é a redução do prazo para progressão funcional, que passará de dois anos para doze meses. Isso significa que os servidores poderão alcançar um nível maior de remuneração a cada 12 meses, em vez de aguardar 24 meses, como era anteriormente.

O novo plano de cargos e reajuste salarial prevê, também, o aumento do adicional de qualificação pago aos servidores. A partir de agora, os funcionários com mestrado passarão a receber um adicional de 30%, em vez dos 25% anteriores, enquanto aqueles com doutorado terão um adicional de 40%, em vez dos 30% anteriores.