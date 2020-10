Deputado quer saber número de leitos disponíveis em hospitais do Amazonas

Manaus/AM - O deputado estadual Péricles Nascimento sugeriu, nesta terça-feira (27), que visita técnica seja realizada ainda esta semana ao Hospital Delphina Aziz e outras unidades de saúde. Segundo o parlamentar, a preocupação no momento é que o Amazonas viva novamente o caos no atendimento a pacientes com cvid-19, enquanto leitos não são disponibilizados em sua totalidade.

"Essa porcentagem de 98% que o estado tem divulgado é referente aos 352 leitos existentes no Delphina ou apenas dos 100 leitos que colocaram à disposição para atendimento? Temos que ir até lá para ter acesso aos reais números de leitos equipados para receber pacientes no Amazonas, precisamos de dados concretos e não de porcentagem que podem não deixar clara a realidade", afirmou o parlamentar.

Péricles disse que esteve na Secretaria de Estado de Saúde (SES) na última semana e soube que a segunda fase de um plano que acrescentava mais 20 leitos à estrutura seria colocada em prática. No entanto, a informação foi insuficiente para minimizar sua preocupação, fundamentada no fato revelado pelo diretor da Organização Social (OS), Luiz Gasparini, ainda durante a CPI da Saúde, de que leitos foram ofertados pela OS, mas não foram utilizados em sua totalidade pela Secretaria de Estado, mesmo diante do pico no número de casos em abril deste ano.

"Não podemos permitir que vivenciemos novo caos, agravado ainda mais pela má gestão da saúde. A transparência é o mínimo que podemos ter neste momento, não só pelos milhões que são direcionados ao pagamento da OS responsável pela gestão do Delphina, mas principalmente pelas vidas que podem estar em jogo", concluiu o deputado estadual, que também reforçou a necessidade de ida de parlamentares à outras unidades hospitalares do estado.