Defesa diz que tenente estava dormindo durante morte de PMs em Manaus: 'Teve apagão'

Manaus/AM – Mário Vitor, advogado do tenente da Polícia Militar, Joselito Pessoa, afirmou em entrevista nesta manhã (14), que seu cliente não matou os colegas PMs e que sofreu um “apagão” e estava dormindo no momento do crime.

Segundo Mário, Joselito não foi o autor dos disparos e ao final do julgamento será revelada a identidade do verdadeiro atirador. O advogado garante que a revelação vai surpreender muita gente.

“Hoje as pessoas vão saber quem é o verdadeiro autor dos disparos. O Joselito não atirou dentro do veículo (...) na realidade, ele teve um apagão e não lembra de nada, ele não teve um surto psicótico. Simplesmente ele se encontrava com intoxicação alcoólica, com a capacidade mental reduzida, capacidade de discernimento reduzida, ele se encontrava dormindo dentro do carro. Sobre o atirador vocês vão ter uma surpresa no final”, assegurou.