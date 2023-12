Defesa Civil registra três ocorrências durante chuva neste sábado

Das três ocorrências de deslizamento, todas sem vítimas, uma aconteceu no bairro Ponta Negra, zona Oeste; e as demais na zona Leste, nos bairros Jorge Teixeira e segunda etapa do Distrito Industrial.

Manaus/AM - A Defesa Civil do município registrou três ocorrências de deslizamento registradas até as 11h deste sábado, (16), em razão da chuva.

