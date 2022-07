Defesa Civil monitora vazante do Rio Negro para remover pontes em Manaus

A limpeza dos igarapés também deve ser intensificada nesse período de vazante e a microbacia do São Jorge será a primeira a receber o serviço da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no igarapé da Cachoeira Grande. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), também deve começar a atuar nessa nova etapa, após a avaliação técnica, nos locais inundados que tiveram suas estruturas abaladas.

A operação Cheia 2022, da Prefeitura de Manaus, construiu mais de 9.500 metros de pontes em 15 bairros da área urbana. Com a 4° maior cheia histórica, mais de quatro mil famílias foram impactadas pela subida das águas, somando a zona rural, e 2.820 estão recebendo, por meio da Semasc, o ‘Auxílio Aluguel – operação Cheia 2022’, no valor de R$ 1.200, divididos em duas parcelas de R$ 600.

Manaus/AM - Com o Rio Negro em processo de vazante, a Defesa Civil municipal, passa a monitorar o processo de descida das águas para retirar as pontes construídas provisoriamente nos locais alagados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.