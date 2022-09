Defensoria Pública realiza Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação em Manaus

A divulgação do gabarito será publicada nesta segunda-feira (12), no site da Defensoria – www.defensoria.am.def.br.

Ao todo, 541 candidatos se inscreveram para a seleção. São 10 vagas ao todo, sendo uma reservada para as pessoas com deficiência e três para negros, pardos, quilombolas e indígenas. O PSE também foi realizado para formação de cadastro reserva.

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) realizou neste domingo (11) prova de Processo Seletivo de Estágio (PSE) de Pós-Graduação. A prova foi realizada na Universidade Nilton Lins, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, com início às 8h e término às 12h.

