Defensoria lançará ação para ajudar pessoas em situação de rua em Manaus

O lançamento da Política Estadual de Atenção às pessoas em situação de rua marca ainda o início do curso sobre a temática, que será ofertado nos dias 14, 24 e 28 de junho aos servidores da Defensorias. O objetivo é oferecer capacitação técnica àqueles que atuam no atendimento especializado e na garantia do acesso à Justiça de pessoas em situação de rua.

Para participar, os interessados devem se inscrever na modalidade presencial, por meio do link https://bit.ly/45GJACK, ou na modalidade virtual no link https://forms.office.com/r/f2k2KTCZsD.

O lançamento acontecerá no auditório da sede da instituição, localizada na avenida André Araújo, Aleixo, Zona Centro-Sul, a partir das 15h30, e vai contar a participação de representantes de órgãos e secretarias municipais e estaduais que lidam com o atendimento da população de rua. O defensor púbico geral, Ricardo Paiva, também estará presente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.