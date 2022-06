Defensoria instaura procedimento para apurar falta de água em bairro de Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), instaurou um Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (Padac) contra a concessionária Águas de Manaus, a fim de apurar as causas e eventuais prejuízos aos consumidores que tem sofrido com a falta de abastecimento de água na rua Pastor Júlio Dantas, no bairro João Paulo 2, na Zona Leste de Manaus. A situação foi denunciada pelos moradores.

De acordo com coordenador do núcleo, defensor público Christiano Pinheiro, a intermitência do serviço foi comprovada no local, após uma inspeção do Nudecon em maio deste ano.

Por isso, no Padac, a Defensoria solicita informações da concessionária sobre o que tem causado a falta de água na referida rua, assim como solicita a coleta de informações junto aos consumidores, para obter mais detalhes acerca das faturas emitidas pela empresa.

“O nosso objetivo é entender o que está acontecendo, o porquê da intermitência do abastecimento de água nessa rua, bem como adotar providências para garantir o abastecimento de forma regular, contínuo e perene aos moradores”, afirmou o defensor, ao lembrar que a água é um direito fundamental do ser humano, assim como o fornecimento dela constitui-se em serviço público essencial.